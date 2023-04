Torino Primavera, col Sassuolo è 2-1: granata secondi, Frosinone staccato

Dopo le semifinali di Coppa Italia , al via la ventiseiesima giornata del campionato Primavera . Si sono disputate in queste ore le prime tre gare del turno: Cesena-Hellas Verona , Empoli-Frosinone e infine Torino-Sassuolo . Il programma verrà completato nei prossimi giorni: tre gare si giocheranno domani, tre lunedì e infine mercoledì il match tra Udinese e Sampdoria che archivierà definitivamente il turno.

Torino-Sassuolo finisce in parità

A chiudere il pomeriggio del campionato Primavera il big match tra Torino e Sassuolo. Tra granata e neroverdi accade tutto nella ripresa: vantaggio per il Toro al 63'. Dell'Aquila entra in area di rigore, conclude e non lascia scampo a Sacchi siglando la rete del momenteaneo 1-0. La gara scorre fino all'80' quando viene fischiato un calcio di rigore per il Sassuolo: fallo su Leone all'interno dei 16 metri, dal dischetto va Bruno che segna l'1-1. Quando la gara sembra destinata a finire in parità, arriva il gol della vittoria per il Toro con Savva che segna a 2' dalla fine. Granata che dunque staccano il Frosinone, e si portano a 48 punti al secondo posto solitario.

Le altre gare: tonfo Frosinone

Ad aprire il pomeriggio l'incontro tra Cesena e Hellas Verona: a trionfare sono stati i gialloblu grazie ad un gol in pieno recupero. Dopo una gara combattuta, la conclusione del terzino Bernardi non lascia scampo a Pollini: arriva così lo 0-1. Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per l'Hellas Verona che sale così a 32 punti e, momentamente, al dodicesimo posto scavalcando Atalanta e Milan e agganciando la Sampdoria. Ko pesante per il Cesena che resta così ultimissimo a soli 9 punti, trovando la 21esima sconfitta stagionale. Nel secondo incontro del pomeriggio pokerissimo rifilato dall'Empoli al Frosinone. Gli azzurri chiudono la pratica già nel primo tempo con le reti di Nabian, Marianucci e Seck, nella ripresa i gol di Ignacchiti e Barsi a fissare il risultato sul 5-0. Sorprendente sconfitta per il Frosinone che dunque perde il secondo posto venendo scavalcato dal Torino, Empoli che invece, in attesa dei risultati delle prossime ore, si piazza all'ottovato posto solitario a 39 punti a -1 dalla Juventus che domani sarà impegnata contro il Cagliari.