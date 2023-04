Primavera: poker della Fiorentina contro l’Inter, la Roma batte il Milan

Primavera, i risultati dei posticipi: vincono Roma e Fiorentina

La Roma vince in rimonta contro il Milan dopo essere andata sotto per 1-2: decisivi i gol di Cassano e Pagano negli ultimi 15 minuti del match. Tre punti che portano i giallorossi al terzo posto, ad una sola distanza dal Torino, ma ancora lontani dalla capolista Lecce che ha battuto anche il Bologna. La Fiorentina mette in mostra tutta la sua superiorità tecnica contro l'Inter. Tutto deciso nei primi 28' con i gol di Berti, Kayode e la doppietta di Distefano. Iliev e Sarr provano aridare speranze ai nerazzurri, ma senza riuscirci. Continua il momento negativo per gli uomini di Chivu, che perdono ulteriori certezzi per l'obiettivo playoff.