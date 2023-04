Juve Primavera, Montero: "Ko col Cagliari ci serva per crescere"

La Juventus Primavera non riesce a ritrovare la vittoria. I bianconeri in trasferta contro il Cagliari, pur essendo stati in vantaggio due volte e aver trovato all'84' la rete del momentaneo 2-3, alla fine perdono per 5-3. Inutile la solita enorme prestazione di Tommaso Mancini, autore di una doppietta. I 3 punti dunque per l'Under 19 mancano dallo scorso 20 febbraio, quando la squadra riuscì a calare il tris contro l'Empoli.