Sampdoria Primavera, Montevago show: Udinese battuta e playout più lontani

Udinese-Sampdoria Primavera, la partita

Le due squadre sono scese in campo nel posticipo alle ore 12, dando vita a un match anche equilibrato nei primi 45'. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1 a 1 con Zunec che ha risposto a Conti della Sampdoria. Nella ripresa, però, è uscito lo strapotere fisico e tecnico di Montevago. L'attaccante, in orbita prima squadra dove ha anche esordito in stagione, ha realizzato la doppietta che ha indirizzato il match a favore dei blucerchiati. Un successo fondamentale che proietta la squadra di Tufano a 35 punti, cinque in più rispetto al Milan e a meno sette dal Sassuolo sesto.