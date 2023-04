Primavera: Napoli batte Udinese nella sfida salvezza, Samp e Verona ok

In archivio la ventisettesima giornata del Campionato Primavera . Quest'oggi in campo le ultime sei squadre che sono andate a completare il turno: Hellas Verona contro Atalanta , Udinese contro Napoli e Sampdoria contro Empoli . Non sono mancate le emozioni, esattamente come nei giorni scorsi negli altri match, come l'Inter che ha vinto in rimonta sul Frosinone o il Lecce che ha sconfitto per 5-0 la Roma consolidando così il primo posto in classifica.

Primavera: il Napoli vede la salvezza

Vittoria preziosissima del Napoli in casa dell'Udinese. Gli azzurri si portano in vantaggio al 21' della prima frazione di gioco: Barba serve Marchisano, con quest'ultimo che lascia partire un diagonale e porta in vantaggio i suoi. Da lì inizia il forcing dei bianconeri, che nonostante diverse occasioni non trovano la via del gol. Nel recupero, invece, è il Napoli a trovare il gol del definitivo 0-2: Giannini viene steso in area di rigore, l'arbitro fischia fallo, dal dischetto si presenta Iaccarino che non sbaglia. Il Napoli, terzultimo, dunque stacca l'Udinese in graduatoria portandosi a 31 punti e a +15 dai friulani. Partenopei dunque lontani dalla retrocessione diretta ma ancora in posizione playout.

In zona playout al momento anche l'Atalanta, con i nerazzurri che si trovano a pari punti proprio col Napoli. I bergamaschi cadono per 2-1 in casa dell'Hellas Verona: padroni di casa che si portano sul 2-0 con Cazzadori e Caia, inutile la rete dell'Atalanta con Vavassori a 8' dalla fine.

Nell'altra sfida di giornata di fronte Sampdoria ed Empoli. I blucerchiati indirizzano subito la sfida segnando due gol in 21': prima Montevago che al 3' insacca di testa su cross di Cecchini, poi Ivanovic che sigla il raddoppio di forza con la complicità di Stubljar. Due reti ad inizio partita che sono sufficienti per la Sampdoria, che vince per 2-0 e ha sfiorato il tris a più riprese (ad inizio secondo tempo palo di Cecchini). La squadra di mistrer Tufano allontana così la zona playout, con 38 punti e un rassicurante +7 sull'Atalanta quartultima.