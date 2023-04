Primavera: il Torino ferma il Lecce capolista, Napoli ko col Verona

Torino-Lecce e Napoli-Hellas Verona, le partite

Termina 1-1 il match ad alta quota tra Torino e Lecce. Una gara che ha regalato emozioni, soprattutto nel finale. I giallorossi, primi in graduatoria, si son ritrovati in 10 uomini dal 42' del primo tempo per un durissimo scontro tra Vulturar e Passador, con il calciatore dei pugliesi che è intervenuto pericolosamente a gamba altsa colpendo l'estremo difensore granata. A 5' dalla fine, però, è proprio il Lecce a portarsi avanti con la rete di Lemmens. Quando sembra tutto indirizzato, ecco che all'87' arriva il pareggio del Torino: calcio d'angolo e Corona che svetta di testa segnando il gol del pareggio. I giallorossi chiudono la sfida addirittura in 9 uomini a causa di un altro cartellino rosso, stavolta per Burnete, a causa di una gomitata rifilata a Dellavalle in pieno recupero. Lecce che resta ampiamente primo in classifica, Toro che invece stacca la Roma e si assesta in solitaria al terzo posto con 49 punti. Tonfo pesante per il Napoli, che perde in casa contro l'Hellas Verona restando così in penultima posizione a 31 punti, mentre gli ospiti salgono a quota 38 punti in graduatoria (quarto successo di fila). Gli azzurrini cadono sotto i colpi di Cazzadori e Bragantini nella prima frazione di gioco, nella ripresa gol Napoli in pieno recupero con il colpo di testa di Sahlì, ma il Verona chiude i giochi 60 secondi dopo con Diao fissando il risultato sull'1-3.