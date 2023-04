Juve Primavera, l'Inter vince tra le proteste: Montero espulso nel finale

La Juventus Primavera dopo la vittoria contro il Cesena non riesce a dare continuità di risultati. Al Konami Center è l' Inter a fare suo il derby d'Italia grazie a una rete di Owusu nella ripresa. Episodio che ha visto le proteste della Juve per una spinta dell'attaccante su Maressa. La squadra di Montero resta in dieci e nel finale prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo senza trovare il guizzo vincente. A partita ormai finita espulso anche l'allenatore bianconero per una protesta su un possibile rigore non concesso per fallo su Mancini. Si riapre la corsa playoff con i nerazzurri che rientrano e si portano a quattro punti di distacco.

L'analisi di Montero

Al termine della sfida, queste le dichiarazioni del tecnico bianconero Paolo Montero: "Faccio i complimenti ai ragazzi per lo sforzo che hanno fatto perchè abbiamo giocato quasi tutto il secondo tempo in dieci uomini e non era facile. Anche oggi abbiamo sofferto alcune situazioni e speriamo di riuscire a migliorare in vista delle prossime partite. Siamo arrabbiati e dispiaciuti per la sconfitta, anche se non abbiamo meritato di perdere. Testa alla prossima gara".

Primavera, i risultati del venerdì

Oltre alla sfida tra Inter e Juventus che ha chiuso il venerdì di campionato Primavera, sono scese in campo anche altre due partite. Nella prima la Fiorentina si è imposta di misura sul campo del Cesena con la rete di Sene e si è portata momentaneamente al secondo posto, in attesa di vedere il risultato del Torino impegnato contro il Lecce. Nell'altro match, il derby tra Roma e Frosinone, le due squadre non sono andate oltre lo 0-0. Situazione di classifica che resta invariata con i ciociari che salgono a 46 punti e i giallorossi a 48.