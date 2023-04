Primavera, Sassuolo batte Empoli nel finale: gol di D'Andrea e Bruno

Volge al termine la ventottesima giornata del Campionato Primavera . Ieri in campo altre quattro squadre , oggi l'ultimo match che è andato a completare il programma: quello tra Empoli e Sassuolo . Un incontro tra due squadre in piena lotta per ottenere un posto nei playoff, e con la partita che è terminata con la vittoria dei neroverdi grazie a due reti arrivate nel finale.

Empoli-Sassuolo, la partita

Empoli che scende in campo con il 4-4-2, Sassuolo con il 4-2-3-1. Le due squadre si dimostrano subito vogliose e proiettate in avanti, ma nonostante la verve offensiva di entrambe le compagini mancano le chiare occasioni da gol. Prima occasione degna di nota al 21' in favore del Sassuolo: D'Andrea pesca Russo, ma il suo colpo di testa non inquadra lo specchio della porta. Dopo 10' arriva la risposta dell'Empoli: Herculano serve Ignacchiti, ma anche lui conclude non trovando la porta. Nella ripresa la prima occasione è per gli azzurri: Russo trova Kumi, ma Stubljar interviene tempestivamente chiudendo lo specchio. Chance clamorosa al 62', ed è ancora per l'Empoli: confusione sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Indragoli che incredibilmente, ad un passo dalla porta e senza marcatura, conclude fuori. I padroni di casa rischiano poco dopo, quando Zenelaj serve all'indietro l'estremo difensore Stubljar, che liscia il pallone ma in extremis riesce a rinviare la sfera prima che varchi la linea di porta. Il finale regala l'emozione più grande, ovvero il gol: a trovare la vittoria negli ultimi scampoli di partita è il Sassuolo, prima con una magia dal limite di D'Andrea, poi con un rigore conquistato dallo stesso D'Andrea e trasformato da Bruno. La gara finisce così 0-2, con l'Empoli che resta a 39 punti e a -2 dal Bologna ottavo; il Sassuolo invece si porta a 46 punti, al pari del Frosinone e stacca la Juventus.