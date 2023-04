Primavera, manita del Cagliari. Il Bologna sogna i playoff

La 28^ giornata di Primavera è proseguita con i match della domenica tra Cagliari-Udinese e Bologna-Sampdoria. Partite dai tanti significati e con punti importantissimi in palio per la salvezza e per i sogni playoff. Il turno si concluderà con il posticipo tra Empoli e Sassuolo e con il recupero di Atalanta-Milan, che non si è giocata per l'impegno dei rossoneri in Youth League.