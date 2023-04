Diretta Fiorentina-Roma Primavera ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Certezze e obiettivi uniti agli incroci del destino: Fiorentina contro Roma Primavera sarà tutto questo. Aquilani contro Guidi con i due allenatori che sfidano il proprio passato nella finale di Coppa Italia di categoria. All'Arechi di Salerno la viola va a caccia della quinta sinfonia consecutiva, batterebbe il proprio record storico di quattro, mentre dall'altra i giallorossi sono vogliosi di portare a casa un trofeo. Per il momento che stanno vivendo in campionato partono leggermente avanti i viola, anche in virtù degli ultimi risultati ma attenzione alle qualità dei capitolini. Si prospetta una bellissima partita in una cronice da Serie A.