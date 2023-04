Fiorentina Primavera, polemica per il gol di Keramitsis: la reazione social

La Roma vince la Coppa Italia Primavera nei tempi supplementari. I giallorossi interrompono l'egemonia viola nella competizione e ad Aquilani non riesce centrare un risultato ancor più storico. Alla Fiorentina sfugge la quinta Coppa consecutiva, ma non mancano le polemiche dopo il secondo gol di Keramitsis. Le due squadre hanno duellato con grande equilibrio in campo portando la sfida fino al 120esimo minuto. I toscani sono rimasti anche in dieci per gran parte della gara ma sono riusciti a restare dentro al match fino alla fine. I gol di Misitano e Krastev avevano portato le squadre sull'1 a 1, ma poi il colpo di testa del greco ha sancito la vittoria della Roma. Un gol con polemiche da parte della Fiorentina.