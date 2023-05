Juve Primavera, Sacchini: obiettivo playoff, idea Nonge e proposte UEFA

Il vice di Montero, assente per squalifica contro la Roma, Sacchini, ha analizzato la vittoria della Primavera contro la Roma: "Stasera ci sono molte cose che hanno funzionato, come spostare Nonge negli ultimi 30 metri, dove serviva un po’ di fantasia. Abbiamo ritrovato anche Turco, il cui infortunio ci ha penalizzato, e che quindi per noi è importante. Adesso ci aspettano cinque partite complicate e decisive, dovremo lavorare duro, perché l’obiettivo playoff è primario. Sapevamo che i ragazzi della Next Gen ci avrebbero dato una mano, perché hanno acquisito una buona maturità, specie in momenti delicati della partita. Sembra naturale, ma non è così. D’altronde la nostra linea è ben chiara: i giocatori giovani devono salire di categoria e giocare, ci siamo allineati anche alle proposte di UEFA".