Juve Primavera, Montero: "Atteggiamento giusto, vogliamo i playoff"

La Juventus U19 continua a coltivare il sogno playoff con un'ottima prestazione contro la capolista Lecce. I ragazzi di Montero hanno pareggiato giocando per un parte del match in nove contro undici. Decisiva la rete di Anghelé per portare a casa un punto importante per la classifica dei bianconeri. L'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.