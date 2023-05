Diretta Lecce-Juve Primavera ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dopo la vittoria sulla Roma di lunedì 1 maggio, la Juventus di Montero è alla ricerca di continuità per provare a rientrare in corsa verso la zona playoff. Attualmente a un solo punto dal sesto posto, i bianconeri andranno in Puglia per affrontare la capolista Lecce. I ragazzi di Coppitelli, squalificato per la gara odierna, dopo la sconfitta contro il Milan, vogliono mantenere a distanza il Torino secondo.