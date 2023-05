Muharemovic, post dopo Juve-Roma e web scatenato: Torino Capitale d'Italia

La Juventus Primavera ha trovato una vittoria importante a Vinovo contro la Roma. Il posticipo del campionato ha regalato un successo ai ragazzi di Montero, nell'occasione guidati da Sacchini per la squalifica dell'allenatore dopo il rosso rimediato con l'Inter. Tre punti fondamentali per la corsa ai playoff, soprattutto dopo la sconfitta di misura contro i nerazzurri, ed entusiasmo alle stelle come hanno sottolineato alcuni giocatori sui propri profili social.