Playoff Primavera Juve: regolamento, accoppiamenti, date e orari

Ultima giornata di campionato per la Juventus Primavera . I bianconeri di Paolo Montero, dopo aver centrato la qualificazione ai playoff battendo nell'ultimo turno il Milan , affronterà domani la Fiorentina , per poi focalizzarsi sulla post season. Da non sottovalutare il match con i viola: per la Juve, infatti, sarà cruciale in chiave playoff mantenere l'attuale quarto posto in classifica.

Juve Primavera, obiettivo quarto posto

L'Under 19 guidata da Montero dovrà cercare di sconfiggere la Fiorentina nell'ultimo incontro della regular season, provando a consolidare il piazzamento in graduatoria. Infatti se i bianconeri dovessero restare quarti, nel primo turno dei playoff affronterebbero la quinta in classifica. In caso di quinto posto, ovviamente, dovrebbero vedersela con la quarta in graduatoria. Ma la Juve, in questo momento, potrebbe anche finire sesta: con questa eventualità i bianconeri se la vederebbero invece con la terza della classe. Ad oggi la classifica del campionato Primavera dice Lecce al primo posto con 64 punti, Fiorentina in seconda battuta con 60, stessi punti per il Torino terzo, seguono Juventus quarta e Sassuolo quinto (entrambe le squadre a 56), poi la Roma a 55.