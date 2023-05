Diretta Juve-Milan Primavera ore 16.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus Primavera può staccare aritmeticamente il pass per la fase playoff del campionato Primavera. Ai ragazzi di Montero serve una vittoria contro il Milan, già salvo, per andare a più quattro sull'Inter con una sola giornata da giocare. Il fischio d'inizio del posticipo della 33^ giornata (qui gli altri risultati) è atteso per le 16.30 all'Ale&Ricky di Vinovo.