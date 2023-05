Primavera, playoff e verdetti: l'Inter fa retrocedere il Napoli, Toro 2°!

Primavera, i verdetti

Finali concitati e verdetti che sono cambiati nei minuti finali delle sfide dell'ultima giornata. Il Torino ha festeggiato con la rete di Ansah in pieno recupero contro l'Empoli. Con il successo i granata sono saliti a quota 63 punti a pari punti con la Fiorentina garantendosi il secondo posto in virtù degli scontri diretti a favore. Alla squadra di Aquilani dunque non è bastato vincere per 2 a 1 contro la Juventus per andare direttamente alle semifinali scudetto. Viola che hanno chiuso così al terzo posto e affronteranno nei playoff la Roma, uscita sconfitta al Tre Fontane contro la Sampdoria. Al Vismara il Sassuolo, con il pareggio per 0 a 0 contro il Milan, è riuscito a scavalcare la Juventus in classifica e a chiudere al quarto posto in graduatoria. L'ultimo verdetto della giornata è arrivato da Napoli. La squadra di Frustalupi è retrocessa direttamente con il terzultimo posto, dopo la sconfitta interna contro l'Inter e complice la vittoria dell'Atalanta a Zingonia. Niente playout dunque visto che il distacco tra le due formazioni è arrivato a 10 punti.

Primavera, regolamento e accoppiamenti playoff

Il primo turno dei playoff vede il Sassuolo impegnato contro la Juventus (Gara 1) e la Fiorentina contro la Roma (Gara 2). Entrambe le partite saranno a gara secca, che in caso di parità potranno protrarsi fino ai tempi supplementari (dunque niente rigori). Se anche dopo 120' la situazione dovesse essere di parità, ad accedere al turno seguente sarebbero le squadre meglio piazzate nella classifica della stagione regolare. Nel secondo turno, dunque le semifinali, entrano in gioco anche prima e seconda (Lecce e Torino), che affronteranno rispettivamente la vincente di Gara 1 e di Gara 2. Anche qui partita secca, in caso di parità tempi supplementari ma non rigori, con la meglio piazzata che accederebbe alla finale. L'ultimo atto vedrà le due squadre arrivate fino in fondo affrontarsi in gara singola, ma stavolta in caso di pareggio anche ai tempi supplementari si procederebbe con i tiri dal dischetto. Ufficiali anche le date delle sfide: Gara 1 venerdì 2 giugno, mentre Gara 2 sabato 3 giugno. Le semifinali sono invece previste per lunedì 5 e martedì 6 giugno, la finale venerdì 9 giugno. Possibile che lo start sia per tutte alle ore 15, ma ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali in tal senso e, dunque, gli orari potrebbero essere soggetti a variazioni.

PRIMO TURNO

Gara 1: Sassuolo-Juventus 2 giugno ore 15

Gara 2: Fiorentina-Roma 3 giugno ore 15

SEMIFINALI

Semifinale A (Lecce-vincente Gara 1) 5 giugno ore 15

Semifinale B (Torino- vincente Gara 2) 6 giugno ore 15

FINALE

Vincente Semifinale A contro Vincente Semifinale B, 9 giugno ore 15