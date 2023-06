Juve Primavera, ufficiale il rinnovo di Nonge: i dettagli

I numeri di Nonge con la Juventus

Il centrocampista è uno dei pilastri nel'undici di Montero. Si è distinto per corsa, tecnica e tanta aggressività. Bravo in entrambe le fasi. Nel campionato Primavera ha realizzato tre gol e ha messo a segno un assit. Brambilla lo ha anche promosso in Serie C, facendolo esordire tra i professionisti contro la Pro Patria.