Montero e gli elogi alla sua Juve: difesa, modulo e gruppo

Buona la prima per la Juventus Primavera. La formazione allenata da Montero, all'esordio stagionale nel campionato, ha trovato la vittoria a Vinovo contro il Cagliari con il risultato di 3 a 1. Bellissimo ed equilibrato il primo tempo con tre gol in totale e, purtroppo, per i bianconeri l'uscita dal campo di Di Biase, su cui c'erano grandi aspettative, per infortunio.