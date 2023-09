Primavera, Milan forza 4 e pari Inter. Vincono Lazio e Monza

In attesa della Juventus, impegnata sul campo del Lecce campione d'Italia, e delle altre sfide a completare il quadro della 2a giornata, il campionato Primavera è sceso in campo con le partite da programma. Il Milan, al momento, guida la classifica a punteggio dopo la vittoria a Milanello contro il Bologna.

Subito dietro l'Inter che non va oltre il pari in terra sarda. Prima vittoria in campionato per le due neopromosse: Lazio e Monza, entrambe in rimonta rispettivamente con Verona e Frosinone. Ecco tutti i risultati delle sfide del sabato

Poker Milan, prima vittoria del Monza

Dopo la vittoria della Sampdoria nell'anticipo contro l'Atalanta (1 a 0), diversi gol e risultati importanti nelle sfide del sabato. La mattinata del campionato Primavera si è aperta con la vittoria in rimonta del Monza sul campo del Frosinone. I brianzoli, neo promossi, hanno trovato il primo successo e i primi tre punti in classifica. Bellissimo il gol di Lupinetti a sbloccare il match, mentre sono stati decisivi Ferraris e Berretta per la vittoria finale. Nel mezzo le reti di Mezsargs e Ferizaj per i ciociari. Tanti gol anche nella partita tra Milan e Bologna: rossoneri sotto nella prima frazione con la rete di Menegazzo ma nella ripresa la squadra di Abate è uscita con un piglio diverso e ha trovato subito il pari con Simic, poi Sia e la doppietta di Perrucci hanno chiuso la sfida sul 4 a 1.

Tre punti importanti anche per la Lazio che ha vinto per 2 a 1 contro il Verona: Sulejmani e Di Tommaso gli autori dei due gol con cui i biancocelesti hanno superato la rete di Patané degli scaligeri. A chiudere il programma del sabato è stata l'Inter di Chivu che non è andata oltre al pari contro il Cagliari. Di Maggio ha illuso i nerazzurri nella prima frazione, poi nel secondo tempo con i sardi in dieci per l'espulsione di Balde (doppio giallo al 47esimo) al 61' è arrivato il pari di Carboni su rigore. Nel finale è rimasta in dieci anche la formazione milanese con l'espulsione diretta di Stankovic.