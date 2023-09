Primavera ko, Montero non fa drammi: "Juve, a quest'età giusto sbagliare"

"Yildiz e Huijsen? Siamo qua per questo". Paolo Montero ha parlato al termine della partita della Juventus Primavera contro l'Empoli. Una sconfitta che ha messo in mostra alcune differenze, soprattutto nella fisicità, con i toscani in campo con diversi fuoriquota, mentre l'idea dei bianconeri è tutt'altra.

"Questi ragazzi hanno l'età giusta per sbagliare" poche parole per riassumere un concetto importante perché "fa tutto parte del percorso ma deve servire da esperienza" ha detto il tecnico. In stagione la Juve ha raccolto sei punti in tre giornate e nonostante la sconfitta interna (3 a 2 il risultato finale) ha approcciato bene al campionato.

Juventus Primavera-Empoli, le parole di Montero

Paolo Montero ha analizzato la partita dei suoi ragazzi: "Abbiamo patito la fisicità dell'Empoli, ma lo sapevamo già. Ogni volta che analizziamo un avversario, ci vietiamo ti tenere conto dell'età, perché può essere una scusa, un alibi. Nel secondo tempo la situazione si è ribaltata, eppure l'età è sempre la stessa. Abbiamo regalato il primo tempo per un fatto di testa, siamo dispiaciuti per aver perso ma contenti perché abbiamo reagito e avuto carattere".

Sul discorso crescita il tecnico ha ribadito: "Non possiamo chiedere a un ragazzo di 17 anni che sia già uomo, fa parte del percorso non entrare con la testa giusta, ma deve servire tutto da esperienza. Noi siamo qua per aiutare questi giovani. Youth League? Ti dà prestigio, ma è anche vero che a quest'età è importante lavorare e questa settimana ci deve servire a questo: lavorare e basta. L'anno scorso andavamo sempre di corsa, ora possiamo analizzare tutto meglio. I nuovi ragazzi si sono inseriti benissimo, il gruppo è unito ed è bellissimo. Siamo orgogliosi di allenare questi bravi ragazzi". Poi la frase su Yildiz e Huijsen...

