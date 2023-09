Primavera: Inter ok col Frosinone. Torino, beffa finale: è 1-1 con la Roma

La quarta giornata del campionato Primavera è storia. Dopo le gare disputate tra venerdì e ieri (tra cui il big match Milan-Juventus ), a completare il programma del turno Frosinone-Inter e Torino-Roma . Successo di misura fuori casa per i nerazzurri, che si portano così al secondo posto in graduatoria. Pareggio per 1-1 tra granata e i giallorossi, con la compagine di mister Federico Guidi che trova il pari contro il Toro in pieno recupero e con un uomo in meno.

Inter ok col Frosinone, beffa finale per il Toro

Vittoria dell'Inter Primavera di Christian Chivu in casa del Frosinone. Nerazzurri in vantaggio dopo 13': traversone dalla sinistra di Motta, svarione della retroguardia gialloblù, Macej prova a rilanciare via ma involontariamente colpisce Kamate con la palla che si infila in rete. Il raddoppio dell'Inter arriva al 9' del secondo tempo su calci di rigore. Protagonista in negativo ancora Macej, che tocca la palla con la mano in area. Dal dischetto si presenta Di Maggio che spiazza il portiere. Quando sembra ormai tutto definito, il Frosinone accorcia le distanze: al 67' Boccia lascia partire un gran tiro da fuori sul quale Raimondi non può nulla. Il risultato finale vede dunque i nerazzurri vincere 2-1 in trasferta e posizionarsi secondi in classifica con 10 punti, a -2 dal Milan capolista.

Il Torino Primavera, tornato a casa dopo due anni, fa 1-1 con la Roma, subendo la rete del pari nel finale. Il gol del vantaggio per la squadra di mister Giuseppe Scurto arriva al 24' del primo tempo: azione confusa con tocchi da parte di entrambe le squadre, a risolvere il caos ci pensa Padula che conclude con forza, la palla sbatte sulla traversa ed entra in porta. Nel finale i giallorossi in 10 per l'espulsione di Graziano, ma nonostante l'inferiorità numerica in pieno recupero arriva l'1-1: cross da calcio d'angolo e Keramitsis insacca di testa. I granata si portano così a 6 punti, al pari della Juventus. La squadra di Scurto, nonostante la beffa finale, resta una delle sole tre imbattute dopo quattro giornate (insieme a Milan e Inter).