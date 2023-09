Primavera, tonfo Torino! L'Inter cala il poker: Kamate show e primato

L'Inter sale così momentaneamente al primo posto in graduatoria, a +1 sul Milan di Camarda (quest'ultimo sempre più trascinatore) ma con i rossoneri che hanno una gara in meno. Toro che, invece, resta fermo a metà classifica con 6 punti.

Inter show, poker al Torino

Nerazzurri in vantaggio già al 14'. Padroni di casa che ottengono un calcio di rigore per fallo di Dellavalle su Di Maggio: dal dischetto si presenta proprio il capitano dell'Inter, il portiere granata Abati para e poi compie un altro miracolo su Spinaccè, ma la sfera torna ancora sui piedi di Di Maggio che stavolta non sbaglia. Il Torino sfiora il gol alla mezz'ora con la traversa di Savva, e poco dopo arriva il raddoppio nerazzurro: nel momento migliore dei granata, Kamate sfrutta al meglio l'assist di Quieto coordinandosi alla perfezione. A pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva il tris, firmato ancora Kamate: Berenbruch crossa al centro, l'attaccante da due passi di testa non può sbagliare. Al 10' della ripresa l'Inter cala il poker: Berenburch da assistman si trasforma in finalizzatore, segnando in tap-in dopo la respinta di Abati sulla conclusione di Di Maggio. Terza vittoria consecutiva per la squadra di Chivu, che in attesa del Milan si porta in vetta alla classifica mantenendo la propria imbattibilità.