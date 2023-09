Primavera, il Milan frena con la Fiorentina. Lazio, vittoria e terzo posto

La Fiorentina ha frenato la corsa del Milan in vetta alla classifica del campionato Primavera. La squadra viola, che ha inaugurato il Viola Park con il calcio d'inizio calciato da Rocco Commisso , è riuscita a strappare un punto ai rossoneri sin qui sempre vincenti in campionato.

La formazione di Abate ora è appaiata in classifica all'Inter con 13 punti, vittoriosa per 4 a 0 contro il Torino nell'anticipo giocato venerdì 29 settembre. negli altri match della mattinata ha vinto la Lazio in trasferta e un pari tra Lecce e Monza.

Primavera, pari Fiorentina-Milan. Lazio al terzo posto

Un gol per tempo e l'1 a 1 finale è stato il copione della partita tra Fiorentina e Milan. Allo scadere della prima frazione è stato Eletu a portare avanti i rossoneri, poi raggiunti nella ripresa dalla rete di Rubino. Un punto prezioso, soprattutto, per la squadra viola al momento a soli due in classifica e attardata rispetto alle attese.

La Lazio ha vinto in rimonta e in trasferta contro il Genoa: Fernandes e Gonzalez riescono a regolare i rossoblù, in vantaggio con Sarpa, e a portare a casa tre punti che fanno balzare al terzo posto i biancocelesti con dieci punti. Nell'altro match della mattina un pareggio tra Lecce e Monza: Marras ha illuso i brianzoli perché poi in pieno recupero è stato Jemo a salvare i pugliesi dalla sconfitta.