Primavera: poker Empoli al Frosinone. Cagliari-Bologna 1-0, decide Pulina

Prosegue il programma della quinta giornata del campionato Primavera . Dopo le gare di ieri, con la frenata a sorpresa del Milan , in campo quest'oggi Empoli-Frosinone e Cagliari-Bologna. Due vittorie casalinghe: i toscani calano il poker contro i gialloblù, mentre i sardi mister Pisacane si impongono di misura con un gol segnato nel finale di partita. Empoli che si avvicina così alla zona altissima della graduatoria, preziosa vittoria del Cagliari in chiave salvezza.

Primavera, vincono Empoli e Cagliari

Gara senza storia quella tra Empoli e Frosinone. Ad indirizzare la sfida già nel primo tempo è il solito Corona, che porta i suoi all'intervallo già sul 2-0. Prima rete al 17', dove l'attaccante fa valere il suo fisico contro Paura e Macej e al secondo tentativo supera Avella. Passano 18' e Corona segna la sua doppietta, sugli sviluppi di un'azione convulsa è il più lesto a fiondarsi sulla palla e a gonfiare la rete. La gara viene chiusa ad inizio ripresa: al 47' Nabian serve il tris, al 50' è Sodero a fissare il risultato sul 4-0 ribattendo in gol la respinta di Avella sul suo calcio di rigore. Frosinone che dunque resta all'ultimo posto con 5 sconfitte in 5 gare. Tutt'altro andamento nella gara tra Cagliari e Bologna: i sardi vincono la partita nel finale. Al 79' Achour serve al centro Pulina la cui conclusione tocca prima la traversa infilandosi poi in rete. Successo che permette al Cagliari di superare gli emiliani portandosi a 7 punti. Il Bologna, dunque, resta fermo a 4.