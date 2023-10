Montero difende la Juve Primavera: "Sconfitta immeritata. Anghelé ha futuro"

Sconfitta amara per la Juventus Primavera contro l' Hellas Verona : i bianconeri si portano due volte in vantaggio con Anghelè , ma si fanno rimontare . Vittoria esterna col punteggio di 2-3 per i gialloblù di Sammarco, terzo ko consecutivo per la squadra di Montero , che dopo le cadute con Milan ed Empoli si arrendono anche al Verona. Juve che resta così ferma a 6 punti ottenuti in 5 gare, con un rendimento decisamente altalenante.

Juve Primavera ko col Verona, parla Montero

A commentare la sconfitta col Verona, ai canali ufficiali bianconeri, ci ha pensato l'allenatore dell'U19 della Juve, Paolo Montero: "Dobbiamo lavorare sulla concentrazione, ho notato che è successo altre volte. Siamo noi adulti a dovere aiutare i ragazzi, in partita ma soprattutto in allenamento. Mi ripeto sempre che devo migliorare io per primo, per far migliorare i ragazzi: sono contento del nostro gruppo, oggi non abbiamo meritato di perdere e non è la prima volta che perdiamo immeritatamente. Adesso dobbiamo rialzarci, perché la vita è così, non solo il calcio. Anghelè? Lo scorso anno era uno dei più giovani, sta crescendo tanto, ieri ha giocato in Next Gen e ha fatto bene, mi auguro un bel futuro per lui, è un ragazzo eccezionale".