Juve Primavera, non basta Anghelè col Verona: terzo ko di fila per Montero

Momento decisamente no per la Juventus Primavera. I bianconeri di Paolo Montero cadono anche contro l'Hellas Verona: dopo la pesante sconfitta contro il Milan prima e il ko con l'Empoli poi, arriva il 2-3 contro i gialloblù. Un risultato che non può soddisfare non solo per gli 0 punti in classifica, ma anche perché la Juve si era portata due volte avanti. Vantaggio nel primo tempo con Anghelè, ad inizio ripresa il pari dell'Hellas con Calabrese. Ma i bianconeri reagiscono bene, e trovano l'immediato 2-1, ancora con Anghelè ma stavolta su calcio di rigore. Poi due minuti di follia: al 57' il 2-2 con Diao, al 59' il definitivo 2-3 siglato con un po' di buona sorte da Ngwanege. Anche poca fortuna per la squadra di Montero, che al 64' nel giro di nemmeno 10 secondi colpisce due traverse. Imperativo reagire per la Juve: domenica c'è la Lazio.