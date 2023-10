Primavera: l'Inter aggancia il Milan in vetta. Lazio in rimonta a Firenze

Dopo la sosta è tornato in campo anche il campionato Primavera. Nelle prime gare del sabato tanti i gol e i risultati importanti: l'Inter ha vinto col Sassuolo e ha agganciato il Milan in vetta bloccato dalla Roma. Ha continuato la sua corsa nelle zone nobili la Lazio vittoriosa sul campo della Fiorentina. Bellissima la sfida tra Lecce e Frosinone con un finale thriller con tre gol in pieno recupero.