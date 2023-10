Cherubini-Mlakar show: la Roma Primavera vince a Monza e supera la Juve

La Roma ha chiuso il programma dell'ottava giornata del campionato Primavera : i giallorossi sono riusciti a imporsi sul campo del Monza sotto una pioggia fitta e un terreno di gioco molto pesante. La formazione allenata da mister Guidi ha superato i brianzoli per 3 a 2 con qualche sofferenza nel finale. Tre punti importanti che hanno permesso ai capitolini di superare la Juventus in classifica e salire al quarto posto, un punto dietro la Lazio.

Monza-Roma Primavera, Mlakar decisivo

La Roma è riuscita a fatica a imporsi sui biancorossi. In un primo tempo molto equilibrato è stato Cherubini a sbloccare la gara prima del pari nel finale di Berretta. Nella ripresa, però, i giallorossi sono rientrati con le marce alte e con la voglia di portare a casa il risultato. A determinare il punteggio e a mettere in ghiaccio i tre punti ci ha pensato lo sloveno Mlakar: il classe 2006 in appena 8' ha trovato la doppietta personale. Nel finale di partita i padroni di casa si sono riversati in avanti e hanno accorciato le distanze con il solito Ferraris (quinto gol stagionale), che non è bastato per evitare la sconfitta.