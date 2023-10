Primavera, Gabellini fa gioire il Torino. Milan, Abate risponde all'Inter

Non soltanto in Serie A, anche nel campionato Primavera ci sono state rimonte e partite pazze nella giornata odierna. La vittoria del Torino sul campo del Frosinone ne è la chiara dimostrazione con la rete decisiva dei granata arrivata proprio in pieno recupero. Il Milan ha vinto e ha risposto all' Inter , seppur soffrendo contro un'ottima Sampdoria. Il Sassuolo ha inguaito il Lecce, mentre la Lazio ha pareggiato con l' Empoli, un risultato positivo per la Juventus che resta a due punti dal terzo posto in classifica dopo la vittoria sulla Fiorentina .

Torino, Gabellini decisivo. Milan, tre punti e primato

E' stata una partita molto pazza quella tra Frosinone e Torino Primavera: giornata nera per i ciociari che hanno subito la rimonta granata come è successo alla prima squadra sul campo del Cagliari. Avanti 2 a 1 con le reti di Mezsargs e Stoyanov, dopo quella di Dellavalle, nel finale di partita hanno subito i gol di Ciammagliechella e Gabellini al 93esimo. Recupero che è stato decisivo anche per il Milan: Simmelhack ha permesso ai rossoneri di agganciare l'Inter e rispondere presente dopo la vittoria dei cugini contro il Bologna. La formazione di Abate è stata avanti con Nsiala prima del pari firmato Leonardi, ma nel finale sono arrivati tre punti d'oro per continuare la corsa in vetta. Non c'è due senza tre perché anche il Sassuolo si è accodato a Torino e Milan: Caragea all'ultimo respiro ha consegnato il successo ai neroverdi con il Lecce, sempre più in caduta libera in campionato dopo lo scudetto. A sbloccare la partita ci ha pensato l'attaccante Flavio Russo, poi il pari pugliese è arrivato con Vulturar su calcio di rigore prima del gol vittoria emiliano firmato dal centrocampista rumeno. La Lazio ha sciupato il doppio vantaggio contro l'Empoli: Sanà Fernandes e Gonzalez non son bastati ai biancocelesti per trovare i tre punti. Complice l'espulsione di Bordon nella prima frazione, i toscani in superiorità numerica sono riusciti ad acciuffare il pari con Nabian e Corona.

RISULTATI