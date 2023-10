Diretta Juve Primavera-Fiorentina ore 13: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve per cercare continuità, la Fiorentina per rialzare la testa in un momento difficile: il big match dell'ottava giornata del campionato Primavera mette a confronto due squadre che hanno bisogno di punti per continuare la loro corsa. I bianconeri vengono dalla vittoria in rimonta contro il Genoa, mentre la viola dalla sconfitta interna contro la Lazio.