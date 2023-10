Juve Primavera, reazione super: tris al Genoa, Montero torna alla vittoria

Reazione e vittoria per la Juventus Primavera che ha ritrovato i tre punti in campionato. Contro il Genoa i bianconeri sono riusciti a trovare il successo dopo essere andati sotto per ben due volte. Una rimonta iniziata alla fine del primo tempo con la punizione di Ripani allo scadere per il 2 a 2. Nella ripresa poi è stato Pugno a realizzare la rete decisiva per la vittoria, mentre la prima marcatura ha portato la firma di Martinez. Ottima la prova corale della formazione allenata da Montero che per tutti i 90' non ha smesso di dare indicazioni ai suoi. Le reti di Ghirardello e Papadopoulos non hanno scombussolato i piani bianconeri bravi a restare in partita e concentrati dall'inizio alla fine. La Juve è salita a quota dieci punti in classifica agganciando Cagliari e Sassuolo, sconfitto ieri dall'Inter.