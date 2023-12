Primavera, al Genoa il derby con la Samp: Ghirardello gol, Calvani super

Genoa-Sampdoria, derby ai rossoblù

La prima grande chance della sfida arriva all'11', quando Pellizzaro colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo ma il portiere del Genoa Calvani compie un vero e proprio miracolo salvando i suoi. Passano 4' e Calvani si ripete, stavolta sullo stacco aereo di Alesi. Dopo una fase di stasi, con pochissime occasioni da gol, i rossoblù si fanno vedere in avanti e trovano il gol del vantaggio: lancio dalla difesa, retroguardia blucerchiata sorpresa, Ghirardello ha il tempo di controllare e battere a rete, trafiggendo Scardigno con un colpo sotto. Nella ripresa il protagonista è ancora Calvani: l'estremo difensore dei grifoni salva sul colpo in tuffo di Ntanda; poi la doppia parata, ci prova prima Lemina da fuori, il portiere respinge, sulla ribattuta si avventa Leonardi ma ancora una volta il portiere del Genoa salva incredibilmente. I rossoblù chiudono la gara in 10 uomini per l'espulsione di Scaravilli (doppia ammonizione) ma il risultato non cambia: i grifoni vincono e salgono a quota 18 punti, la Samp resta ferma a 14.