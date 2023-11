Diretta Sampdoria-Juventus Primavera 3-0: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Juventus Primavera in campo: bianconeri impegnati in trasferta contro la Sampdoria. Reduci dal ko contro l'Atalanta, i ragazzi di Paolo Montero vanno alla ricerca del riscatto e dei 3 punti. Squadre di nuovo sul terreno di gioco dopo la sosta per le nazionali, pausa nella quale è arrivato anche l'infortunio per l'estremo difensore della Juve Vinarcik, costretto nelle scorse ore all'operazione.