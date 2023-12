Primavera, l'Inter frena e il Milan di Camarda si avvicina: vittoria nel recupero

Si apre il sipario sulla tredicesima giornata del campionato Primavera e vanno in scena subito tante sorprese. L'Inter non va oltre il pareggio contro il Monza , mentre il Milan dei giovani talenti vince allo scadere al termine di un match equilibrato contro il Genoa . In gol anche Camarda che dà il via alla rimonta. Tre punti preziosi che portano i ragazzi di Abate ad una sola lunghezza dai nerazzurri in testa alla classifica. Solo 1-1 nel match salvezza tra Frosinone ed Hellas Verona .

Primavera, risultati e marcatori

Più complicata del previsto la sfida tra il Milan e il Genoa, con i rossoblu che mettono in difficoltà i rossoneri: al 51' il Grifone passa in vantaggio con Omar, che si aggiusta il pallone, salta un avversario e con un diagonale rasoterra fa centro. I liguri colpiscono anche un palo con Papadopoulos. La sliding doors della partita. E a cambiare il copione non poteva non pensarci Camarda, l'uomo del momento: dagli sviluppi di un calcio d'angolo Cuenca salta più in alto di tutti, la sua spizzata finisce sul secondo palo dove il baby 2008 si fa trovare pronto. E poi al 93' è proprio Cuenca a far esplodere di gioia i suoi, con uno stacco vincente sempre da corner. Stecca invece l'Inter contro il Monza: i nerazzurri sbloccano il match con Stankovic, ma i brianzoli rispondono poco dopo con Antunovic. Stesso risultato anche tra Frosinone e Verona: apre Mezsargs, risponde Diao.