Juve Primavera, Pagnucco e il primo contratto: ha firmato fino al 2026

Una new entry nella grande famiglia della Juventus, che ha aperto le porte del professionismo a Filippo Pagnucco: contratto fino al 30 giugno 2026 per il terzino sinistro che, dopo una stagione in Under 17, è approdato tra le file della Primavera di Paolo Montero. Pagnucco si è ritagliato spazio (13 presenze, 2 gol e 4 assist) ponendo le basi per arrivare al nero su bianco.