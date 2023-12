Primavera: il Toro vince e accorcia su Roma e Milan, poker Inter a Lecce

Gol a grappoli negli anticipi della quindicesima giornata del campionato Primavera 1 . Sorride il Torino che ha battuto l' Empoli e ha approfittato delle sconfitte di Roma e Milan portandosi a un solo punto da giallorossi e rossoneri. Brinda la Lazio , che ha fatto suo il derby ed è salita al secondo posto, a due punti dalla capolista Inter corsara e Lecce . Bene anche l' Atalanta , che ha vinto in casa del Frosinone (3-1).

Il derby è della Lazio, Milan beffato al 95' dal Verona

La partita più attesa era, ovviamente, Lazio-Roma e l'ha decisa Gonzalez su rigore al 74'. I biancocelesti sono così balzati al secondo posto scavalcando di due punti il Milan, che è stato battuto in casa del Verona: Diao e Agbonifo hanno mandato gli scaligeri al riposo avanti di due reti. Traore e Simmelhack hanno pattato i conti ma Dentale ha beffato il Diavolo al 95'. L'Inter ha capitalizzato il passo falso dei cugini e dei capitolini andando a vincere 4-1 a Lecce: Stankovic e Pascalau hanno firmato un botta e risposta a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, Kamate, Di Maggio e Akinsamiro hanno rotto l'equilibrio confermando l'Inter a +2 sulla Lazio e portandola a +4 da Milan e Roma. Boccia ha illuso il Frosinone, travolto da una doppietta di Vavassori e da una rete di Capac, decisivi per il successo in trasferta dell'Atalanta. Il Torino ha superato l'Empoli 2-1 con le reti di Ciammaglichella e Muntu Wa Mungu intervallate dal momentaneo pari di Indragoli.

Domani sono in programma Monza-Juventus, Bologna-Fiorentina, Sampdoria-Cagliari e Sassuolo-Genoa. Il Sassuolo vincendo salirebbe al secondo posto in classifica in condominio con la Lazio, la Juve si poterebbe a -3 dal Torino e dalla zona playoff.