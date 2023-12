Juve Primavera, fino alla fine! Rimonta pazzesca col Monza: 3-3

Partita dai due volti della Juventus Primavera , che dopo un primo tempo da horror, scende in campo con un altro piglio e completa la rimonta contro il Monza : da 3-0 a 3-3 . I bianconeri rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria, che manca da quattro partite, ma mostrano un buon carattere.

I brianzoli dominano il primo tempo con i gol di Antunovic e la doppietta di Ferrarris , autore di una rete capolavoro con un destro a giro dalla sinistra. Nella ripresa i bianconeri riaprono subito la gara con Pagnucco , freddo a trasformare un rigore procurato da Turco. Poi Montero manda in campo Vacca e cambia tutto: il trequartista fa un eurogol e ridà speranza alla squadra. Nel finale Owusu da due passi fa gioire tutta la panchina.

Monza-Juve Primavera, il racconto della sfida

95' - Triplice fischio: termina 3-3 Monza-Juve Primavera.

94' - GOL DELLA JUVE!

Owusu è il più lesto in una mischia e da due passi completa la rimonta bianconera.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

90' - Juve vicina al pareggio con Turco, che non riesce a ribadire in rete un pallone da due passi.

87'- Cambio nel Monza: Nenè prende il posto del migliore in campo Ferraris.

82' - GOL DELLA JUVENTUS!

Vacca controlla in area e al volo con un pallonetto beffa il portiere avversario.

78' - Savio e Arpino si spintonano: giallo per entrambi.

74'- Sostituzione nel Monza: Arpino per Lupinetti.

68' - Doppio cambio nel Monza: Zoppi e Fernandes per Antunovic e Dell'Acqua.

67' - Turco ferma una ripartenza e si prende il giallo.

63' - Cala un po' il ritmo dopo trenta minuti intensi.

53' - Doppio cambio nella Juve: fuori Ngana e Scienza, dentro Owusu e Vacca.

50' - Brutto fallo di Crapisto, ammonito.

48' - GOL DELLA JUVENTUS!

Pagnucco si presenta sul dischetto e realizza il penalty.

47' - Calcio di rigore per la Juve: fallo di Capolupo su Turco.

46' - Monza subito pericoloso: Antunovic recupera un pallone sulla trequarti e calcia, ma lo fa male.

46' - La Juve gioca il primo pallone del secondo tempo.

45'+2' - L'arbitro fischia due volte: il Monza va nello spogliatoio in vantaggio di tre reti.

45'+1' - GOL DEL MONZA!

Ferraris conduce sulla sinistra e con un tiro a giro fa partire un arcobaleno imprendibile, che va ad insaccarsi sotto il sette.

45' - Concessi due minuti di recupero.

43' - AmmonitI Ngana e Lupinetti.

37' - La Juve soffre e non riesce a trovare le giuste distanze.

30' - IL MONZA SFIORA IL TRIS!

Marras viene lanciato sulla fascia, l'ala dei brianzoli si accentra e la piazza, ma Zelezny gli dice di no.

25' - Primo tiro della Juve: Florea raccoglie un pallone in area e di controbalzo calcia alto.

20' - Primo giallo del match: ammonito Colombo nel Monza per un intervento in ritardo su Gil.

19' - GOL DEL MONZA!

Marras riparte velocemente in contropiede, con una sterzata elude l'intevento della difesa e serve a Ferraris la rete del raddoppio.

15' - Cambio nella Juve: Fuscaldo è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Zelezny.

14' - OCCASIONE JUVE!

I bianconeri muovono bene il pallone da destra a sinistra: Pagnucco con un traversone trova Turco, che da due passi non riesce a fare gol. L'arbitro poi annulla tutto per una posizione irregolare.

12' - OCCASIONE MONZA!

Ferraris pesca Marras con un bel filtrante, ma è bravo Fuscaldo ad anticiparlo con un'uscita bassa.

7' - GOL DEL MONZA!

Dell'Acqua si coordina e da fuori area colpisce la traversa, sulla respinta del legno il primo ad arrivare è Antunovic che fa centro.

6' - Bagnaschi vola sulla destra, crossa di prima e per poco non trova in area Antunovic.

1' - Fischio d'inizio: il Monza gioca il primo pallone del match.