Monza-Juve Primavera 2-0: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Primavera vuole cancellare il ko beffa contro il Bologna e chiudere in bellezza il 2023. Tra il dire e il fare per gli uomini di Montero c'è la trasferta in casa del Monza. I bianconeri possono approfittare delle sconfitte di Milan e Roma negli anticipi della quindicesima giornata di campionato e tenere il passo del Torino, che chiude la zona playoff e che ieri ha battuto 2-1 l'Empoli.