Pagelle Juventus Primavera: distratto Fuscaldo, disorientato Ngana

La Juventus Primavera inizia il nuovo anno nel peggiore dei modi, con una sconfitta nel derby contro il Torino : decisiva la doppietta di Franzoni . Una partita dai due volti da parte dei bianconeri, compatti per più di un'ora e disordinati nel finale. La poca incisività degli attaccanti e l' errore di Fuscaldo hanno portato la partita in direzione granata. A seguire i voti, con i migliori e i peggiori del match.

Juventus, i voti della difesa: male Fusclado

Fuscaldo 5

Vive i 90 minuti come un eroe: nel primo tempo indossa la maschera e compie un miracolo, nella ripresa se la toglie e commette un grave errore in uscita che chiude il match.



Savio 6

Dalle sue parti ha un cliente scomodo come Njie. Lo affronta con personalità e non si fa saltare. Tiene bene la line insieme ai compagni di reparto. Sfiora il gol nel finale.

Bassino 5.5

Al centro della difesa tiene a bada Gabellini, che non riesce mai ad entrare in partita. Alza il muro e gioca in modo ordinato. L'unica pecca? La poco attenzione del reparto sul corner del vantaggio del Torino.

Gil 5.5

Il calcio è uno sport che vive di episodi e una prestazione può variare con uno schiocco di dita. Dal 70' in poi è cambiato il copione del match e il muro ha incominciato a sgretolarsi.