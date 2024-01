Torino-Juve Primavera ore 16.30: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Primavera sarà subito messa alla prova nella prima partita del 2024. I bianconeri saranno ospiti del Torino nel derby della Mole. La squadra di Montero non ha salutato bene l'anno e ha evitato la sconfitta contro il Monza solo grazie a una clamorosa rimonta . I tre punti mancano da quattro giornate e la Vecchia (giovane) Signora sarà chiamata ad un cambio di rotta per risalire la classifica.

Torino-Juve Primavera, dove vederla in tv e streaming

Il fischio d'inizio del match tra Torino e Juve Primavera è atteso per le 16.30. Il derby sarà visibile in tv sul canale 60 del digitale terrestre o in alternativa sarà possibile seguirlo in streaming sull'app di Sportitalia. Su Tuttosport la diretta testuale della sfida.

Le probabili formazioni di Torino-Juve Primavera

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes, Antolini; Silva, Ruszel, Ciammaglichella; Savva, Franzoni, Njie. Allenatore: Scurto

JUVENTUS (3-4-3): Fuscaldo; Savio, Martinez Crous, Gil Puche; Turco, Ngana, Ripani, Pagnucco; Scienza, Vacca; Crapisto. Allenatore: Montero

ARBITRO: Marco Emmanuele (Pisa)