Primavera: Inter, prova di forza con la Lazio. Milan e Roma a braccetto

Primavera, i risultati della sedicesima giornata

Il Milan conquista tre punti importanti sul campo del Frosinone, ultimo in classifica: apre Sia al 30', chiude un autogol di Palmisani allo scadere. Il Cagliari esulta in rimonta contro il Sassuolo: vantaggio neroverde firmato Baldari, pari di Achour all'82' e autorete di Corradini all'89'. Louakima e Misitano fanno volare la Roma contro il Lecce. I salentini accorciano le distanze con il rigore di Burnet a un minuto dalla fine, ma ormai è tardi. Botta e risposta tra Fiorentina e Monza con un pari finale: Harder e Rubino per la viola, Fernandes e Antunovic per i brianzoli. Vittoria netta a chiudere per la capolista Inter contro la Lazio: 6 a 2 il risultato finale a favore della formazione allenata da Chivu ora a più 4 sul secondo posto. I nerazzurri partono forte con due gol nei primi 6' con Stankovic e Di Maggio. Napolitano accorcia subito, segnale di una partita dalle tantissime emozioni. All'intervallo si va con la rete di Berenbruch che regala il tris all'Inter. Nella ripresa il copione non cambia: Stabile cala il poker, Sulejmani tiene vivi i biancocelesti fino alle reti di Stankovic (doppietta personale) e Zuberek. A chiudere la giornata il derby tra Torino e Juventus.

RISULTATI

Cagliari-Sassuolo 2-1

Frosinone-Milan 0-2

Roma-Lecce 2-1

Fiorentina-Monza 2-2

Inter-Lazio 6-2