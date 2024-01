Empoli-Juve Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Non c'è due senza tre: è questo l'auspicio di mister Paolo Montero per la sua Juventus Primavera. Prima la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, poi il successo contro i campioni in carica del Lecce. Stavolta i bianconeri si troveranno ad affrontare l'Empoli, con i toscani reduci invece da quattro ko consecutivi. Uno squalificato per parte: Bacci sarà assente tra le fila degli azzurri, mentre la Juventus dovrà fare a meno di Florea. Una sfida dal sapore nostalgico per il mondo bianconero: sulle due panchine, infatti, ci saranno due ex calciatori bianconeri che hanno segnato una fetta importante della storia del club. Da un lato, ovviamente, Montero, mentre sulla panchina dell'Empoli ci sarà Alessandro Birindelli.