Juve Primavera di corto muso: basta Pagnucco contro il Lecce

La Juventus Primavera dà continuità al successo contro l'Inter e batte anche il Lecce campione in carica. Decisivo il rigore trasformato da Pagnucco (fallo di Addo su Turco) e le parate miracolose di Radu, in particolare su una punizione di Vulturar. Pugno sfiora il raddoppio, ma i salentini restaNO in partita fino al triplice fischio. Terzo successo di fila per i ragazzi di Montero che si avvicinano così alla zona playoff.