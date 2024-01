Capolavoro Juve, ciao Inter: il derby d’Italia Primavera è di Montero

La Juventus Primavera ha fatto suo il derby d'Italia. Un risultato importante dopo il ko contro il Torino della scorsa settimana. La squadra di Montero ha messo in campo una prestazione attenta e solida in fase difensiva, senza lasciare spazi agli avanti dell'Inter. Un successo che è arrivato in Corto Muso stile Allegri grazie a una prodezza di Scienza nella ripresa. Il baby figlio d'arte è entrato nella ripresa e ci ha messo pochi minuti a squarciare il cielo sopra Vinovo e regalare tre punti d'oro per la classifica e per frenare la corsa della capolista. Ottimo anche l'esordio di Radu tra i pali, soprattutto nella prima frazione ha chiuso la porta in un paio di occasione, le poche, di Stankovic e compagni.