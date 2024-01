Juve-Lecce Primavera: diretta tv, formazioni ufficiali, dove vederla in streaming

Juventus Primavera di nuovo in campo. I bianconeri, reduci dal successo contro l'Inter (causando così il primo ko in campionato per i nerazzurri), se la vedranno contro il Lecce campione in carica. Se i giallorossi vivono un momento di difficoltà con appena 17 punti raccolti, la squadra di Paolo Montero, a quota 24, vanno alla ricerca della vittoria per avvicinarsi alla zona playoff.