Finocchiaro: "Juve è un sogno. Montero un riferimento, mi sta aiutando così"

Finocchiaro e il gol alla Lazio

Finocchiaro ha parlato del suo gran gol alla Lazio: "È un gol che mi è venuto in maniera spontanea, naturale: sono le cose più belle. Mi fa piacere sentire dire che ho fatto un grande gol, mi fa piacere e non posso che esserne felice. L’ho rivisto un sacco di volte in queste ore, non mi stanco mai di guardarlo. Nel momento in cui ero in campo, la cosa che mi è piaciuta è stata la rapidità con cui sono riuscito a tirare nonostante avessi il portiere davvero molto vicino. Nella partita contro la Lazio di sinistro ho preso anche la traversa: sono un destro naturale, preferisco calciare più con quello di interno, mentre col sinistro riesco a trovare maggiore precisione con le conclusioni di collo".