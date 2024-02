Primavera: Roma e Torino ko, l'Inter ne approfitta e vola a +10

Ventiduesima giornata del campionato Primavera (quasi) in archivio. Dopo le emozioni dell'ultimo turno , gol e partite vibranti anche nella giornata odierna. Sembra inarrestabile l' Inter , che continua a vincere e lo fa anche contro il Monza , mentre cadono le seconde Torino e Roma rispettivamente contro Cagliari e Frosinone . Respira il Lecce che mette nei guai il Bologna , mentre il Milan perde in casa del Genoa . Pari spettacolo tra Lazio e Fiorentina .

Primavera, i risultati del turno

L'Inter capolista si impone per 2-1 contro il Monza. Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri, che nel recupero del primo tempo passa con il gol di Spinaccè. Al 77' i biancorossi pareggiano i conti con il calcio di rigore di Ferraris, ma la squadra di Chivu vince con il gol segnato da Mosconi al 92'. L'Inter consolida così il primato portandosi a +10 sul secondo posto grazie alle sconfitte di Roma e Torino, seconde con 37 punti. I giallorossi cadono col Frosinone (gol di Luna), mentre i granata escono sconfitti per 3-2 col Cagliari. Rossoblù avanti due volte con la doppietta di Mutandwa, ma vengono recuperati due volte da Dell'Aquila e Longoni. A pochi minuti dalla fine a far cadere il Torino ci pensa il rigore siglato da Achour.

Perde anche il Milan, a -1 dalle seconde in graduatoria: rossoneri sconfitti per 2-1 dal Genoa, con il rammarico di aver colpito una traversa in pieno recupero. Vittoria fondamentale per il Lecce nella corsa alla salvezza: i giallorossi trovano 3 punti col Bologna, vincendo fuori casa per 3-1 e complicando la situazione degli emiliani (penultimi a 19 punti. Infine è 2-2 tra Lazio e Fiorentina, con i biancocelesti capaci di rimontare dallo 0-2 grazie alla doppietta di Sardo. A chiudere il turno Atalanta-Empoli e Sassuolo-Verona, entrambe in programma domani, oltre a Juventus-Sampdoria che si giocherà lunedì alle 20.

RISULTATI