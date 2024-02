Juve-Sampdoria Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Continua l'inseguimento della Juventus Primavera alla zona playoff. Dopo l'amaro ko contro la Fiorentina nello scorso turno, adesso per i bianconeri di Paolo Montero la possibilità di riavvicinarsi in maniera decisa alle posizioni utili per qualificarsi alla post season. A provare ad impedirglielo ci sarà la Sampdoria, alla ricerca di punti che possano allontanarla dalla zona calda della graduatoria. Bianconeri privati di Stefano Turco, che ha rimediato una doppia ammonizione nell'ultima sfida e dunque salterà la gara coi blucerchiati causa squalifica.